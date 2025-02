Mistermovie.it - Mister Movie | The Phoenician Scheme Data di Uscita fissata, ma Wes Anderson sarà a Cannes?

Leggi su Mistermovie.it

Il nuovo film di Wes, "The", è stato acquisito da Focus Features epresentato in anteprima al Festival di. La pellicola avrà una distribuzione limitata a partire dal 30 maggio, con un'ampia espansione prevista per il 6 giugno.Wese ladi"The": Un Nuovo Capitolo nel Cinema d'AutoreContrariamente alle aspettative iniziali di un cast ridotto, "The" vanta un ensemble di stelle di prim'ordine. Tra gli attori figurano Benicio Del Toro, Michael Cera, Bill Murray, Mia Threapleton, Riz Ahmed, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Willem Dafoe, Rupert Friend, Benedict Cumberbatch, Charlotte Gainsbourg, Jeffrey Wright, Bryan Cranston e Hope Davis.Il film, ambientato nel genere "espionage", esplora una relazione padre-figlia.