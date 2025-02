Mistermovie.it - Mister Movie | Rebel Moon 3: Patrick Luwis parla del futuro del franchise

Il destino di3 rimane incerto, ma il regista Zack Snyder sembra determinato a proseguire la saga., uno degli attori del cast, ha recentemente dichiarato di non aver ricevuto aggiornamenti sul terzo film, ma di essere entusiasta all’idea di riprendere il suo ruolo se il progetto dovesse concretizzarsi.La storia diproseguirà?Dopo il debutto su Netflix dei primi due capitoli,– Parte Uno: Figlio di Fuoco e– Parte Due: Lo Scargivero, la possibilità di un terzo film resta aperta. I primi due film raccontano una storia unica, suddivisa in due parti: Kora (Sofia Boutella), un’ex soldatessa, riunisce un gruppo di ribelli per combattere contro l’Imperium, l’oppressivo regime che minaccia la pace del suo villaggio.Se il terzo capitolo verrà realizzato, probabilmente seguirà Kora e i suoi alleati nella ricerca della Principessa Issa, come anticipato da Snyder.