Mistermovie.it - Mister Movie | Paolo Sorrentino conferma che i progetti di Jennifer Lawrence ‘Sue’ e ‘Mob Girl’ sono morti

Leggi su Mistermovie.it

Durante il Festival di Cannes 2024, è stato osservato che, con il suo ultimo film "Parthenope", non ha introdotto elementi particolarmente innovativi. Il film, distribuito da A24, è finalmente in uscita questo mese, ma sembra non aver colpito la critica come le sue opere precedenti.non collaboreranno per un filmè noto per i suoi lavori acclamati dalla critica, tra cui "The Hand of God" del 2021, che ha vinto il Gran Premio della Giuria a Venezia ed è stato nominato per l'Oscar come Miglior Film Internazionale. Altri film degni di nota nella sua filmografia includono "La Grande Bellezza" e "Il Divo".Futuri e CollaborazioniNonostante le critiche per "Parthenope",hato che i suoi prossiminon includeranno i due film che avrebbero dovuto vederecome protagonista: "Sue" e "Mob Girl".