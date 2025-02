Mistermovie.it - Mister Movie | Naomi Watts adotta il cane di Bill Murray nel trailer di The Friend

Il primodel film "The", distribuito da Bleecker Street, è stato rilasciato. Diretto da David Siegel e Scott McGehee, il film vede protagonistie arriverà nei cinema di tutto il paese ad aprile.Trama edel Film The"The" è basato su un romanzo bestseller e racconta la storia di Iris, interpretata da, la cui vita a New York cambia radicalmente quando il suo mentore Walter, interpretato da, le lascia in eredità il suo alano, Apollo. Ildiventa un simbolo del legame con Walter e porta con sé diverse sfide, ma mentre Iris si connette con Apollo, inizia a confrontarsi con il suo passato e a riscoprire la sua creatività.Cast e Regia TheIl cast del film include anche Sarah Pidgeon, Carla Gugino, Constance Wu, Noma Dumezweni, Ann Dowd, Felix Solis, Owen Teague e Bing.