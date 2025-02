Mistermovie.it - Mister Movie | L’Odissea di Nolan girerà la scena di Ciclope con un pupazzo meccanico

Christopherè pronto a iniziare le riprese del suo prossimo film, "The Odyssey", con alcuni dettagli che emergono sul progetto.Christophersi Prepara a Girare L'Odissea: Dettagli sul ProgettoIl film sarà girato in Grecia, in location suggestive come la Grotta di Nestore, la spiaggia di Voidokilia e il Castello di Methoni. Il Ministero della Cultura greco ha concesso l'autorizzazione per le riprese, imponendo rigide linee guida per la conservazione dei siti.Trama e LocationIl film includerà scene con il, mantenendo l'autenticità grazie all'uso di location reali come la Grotta di Nestore e la spiaggia di Voidokilia. Per queste scene, verrà utilizzato un. La storia segue Odisseo, intrappolato da Polifemo, mentre affronta sfide drammatiche.