Mister Movie | Laura Dern si unisce al Cast di Is This Thing On? di Bradley Cooper?

Dopo il successo di "A Star is Born" e "Maestro",ha recentemente avviato il suo terzo lungometraggio come regista, intitolato "IsOn?". Il film, prodotto da Searchlight, vedràcollaborare con Will Arnett e Andrew Day.Anchein IsOn?Durante un'apparizione su "The Pat McAfee Show" di ESPN,ha rivelato chesi è unita aldel film. La produzione di "IsOn?" inizierà tra due settimane, conche interpreterà un piccolo ruolo nel film che ha co-scritto insieme ad Arnett.Cambiamenti nelInizialmente, Emily Blunt avrebbe dovuto far parte del, ma non è stata menzionata danell'intervista, lasciando aperta la possibilità che sia stata sostituita da.Trama e TematicheLa trama del film ruota attorno ad Alex e Tess, una coppia che, dopo molti anni insieme, decide di porre fine al proprio matrimonio in modo amichevole.