Mister Movie | Javier Bardem e Amy Adams nel Remake di Cape Fear | Un Thriller Atteso

è stato recentemente confermato per ildella celebre serie "", e ora si vocifera che Amysi unirà a lui nel cast come una delle protagoniste. Questo ritorno di un classico del cinema promette di essere unavvincente, grazie anche a una sceneggiatura che si preannuncia all'altezza del talento degli attori coinvolti.e Amyneldi """", originariamente basato sul romanzo "The Executioners", racconta la storia di un avvocato che si ritrova terrorizzato dal famigerato killer Max Cady, appena uscito di prigione. La versione del 1991, diretta da Martin Scorsese, è diventata un cult, anche grazie alla famosa parodia de "I Simpson".nei Panni di Max CadySecondo le ultime segnalazioni,interpreterà Max Cady, un ruolo reso iconico da Robert Mitchum nel 1962 e da Robert De Niro nel 1991.