Mistermovie.it - Mister Movie | Jason Statham: Nuovo Thriller d’Azione in Produzione

Leggi su Mistermovie.it

è pronto a tornare sul grande schermo con und'azione, ambientato su un'isola remota della Scozia. Dopo il successo di "The Beekeeper" all'inizio del 2024,ha diversi progetti in cantiere, e questo film promette di essere uno dei più attesi.in unAdrenalinicoLadelfilm è iniziata nel Regno Unito e in Irlanda, con Ric Roman Waugh che sostituisce Baltasar Kormákur alla regia.sarà affiancato da un cast di eccezione, che include Bill Nighy, Bodhi Rae Breathnach, Naomi Ackie e Daniel Mays. Sebbene i dettagli sui ruoli siano ancora avvolti nelo, la presenza di questi attori aggiunge sicuramente valore al progetto.Trama e AmbientazioneIl film vedrànei panni di Mason, un uomo la cui casa su un'isola scozzese viene assediata dopo aver salvato una bambina dall'oceano.