Secondo quanto riportato, è indiun sequel del film "", intitolato "2". Ildel film, Andy Tennant, ha rivelato di non essere coinvolto nel progetto e ha parlato delle tensioni creative avute condurante la realizzazione del primo film.In Lavorazione "2": Nuovi Sviluppi e Riflessioni delIn un'intervista con Business Insider, Tennant ha dichiarato di aver appreso dellodel sequel circa tre mesi fa e di avere un'idea valida per un seguito. Ha anche rivelato che un dirigente della Sony lo ha informato che la casa di produzione dista lavorando al sequel.Esperienze e Conflitti sul SetTennant ha descritto la sua esperienza con "" come uno dei momenti migliori della sua carriera, nonostante i frequenti scontri condurante la produzione.