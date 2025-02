Mistermovie.it - Mister Movie | Frankie Muniz su Malcolm in the Middle: “Il mio personaggio il peggiore della serie”

Leggi su Mistermovie.it

, noto per il suo ruolo iconico in "in the", ha recentemente rivelato di non aver apprezzato il suonella sitcom. La, trasmessa dal 2000 al 2006, ha seguito le vicende di una famiglia disfunzionaleclasse lavoratrice, conquistando il pubblico con il suo umorismo e la sua autenticità.diin thedefinisce il suoArrogante e Antipatico"in the" ha vistointerpretare il protagonista, affiancato da un cast stellare che includeva Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson ed Erik Per Sullivan. Laha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 7 premi Emmy, un Peabody Award e un Grammy Award per la miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media visivi.