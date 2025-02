Mistermovie.it - Mister Movie | Ella Purnell e quel dettaglio su Lucy in Fallout che le ha cambiato le giornate

Ella Purnell, protagonista della serie TV "Fallout", ha rivelato le difficoltà incontrate nell'interpretare il personaggio di Lucy. La serie, basata sull'omonima saga di videogiochi post-apocalittici, è stata creata da Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet e ha debuttato su Prime Video nel 2024. Purnell veste i panni di Lucy, una sopravvissuta che si avventura in un mondo devastato alla ricerca del padre.Ella Purnell e le Sfide di Interpretare Lucy in "Fallout"Uno degli aspetti più impegnativi del ruolo di Lucy è stato il trattamento del suo dito, che viene tagliato e poi sostituito con uno nuovo. Questo nuovo dito, dall'aspetto pallido e morto, doveva essere dipinto ogni giorno per le riprese, diventando una vera e propria seccatura per l'attrice. Sul set, il dito è stato soprannominato "dito di merda", un nome che è diventato di uso comune tra la troupe.