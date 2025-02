Mistermovie.it - Mister Movie | Black Panther 3 ha già ricevuto nuova data di uscita da parte di Marvel?

Il terzo capitolo dista lentamente prendendo forma, ma non arriverà prima della prossima grande avventura degli Avengers. Nate Moore, produttore deiStudios, ha recentemente confermato che il film non sarà rilasciato prima di Avengers: Doomsday, previsto per il maggio 2026.Quando uscirà3?La conferma di Moore è significativa, poiché indica cheStudios non ha ancora avviato ufficialmente la produzione del film. Il regista Ryan Coogler è attualmente impegnato con il suo nuovo progetto, Sinners, un film sui vampiri con Michael B. Jordan, innel 2025. Solo dopo la conclusione di questo lavoro, potrà concentrarsi su3.Attualmente, l’unico slot disponibile nel calendarioprima di Avengers: Doomsday è unafissata per il 13 febbraio 2026.