Mission | Impossible – Dead Reckoning | la spiegazione del finale del film

: ladeldelEthan Hunt, interpretato da Tom Cruise, torna per un’altrae in cui il destino del mondo e dell’intera razza umana è in bilico in. L’ultima avventura di Ethan Hunt è così imponente, globale ed epica che Christopher McQuarrie non poteva concluderla in un solo. Nonostante la durata di oltre due ore e mezza, lae di Ethan non è infatti ancora finita e ilricco di colpi di scena ci porta dritti all’uscita di– The Final, la cui uscita è prevista per il 22 maggio 2025.Diretto da McQuarrie, da una sceneggiatura scritta insieme a Erik Jendresen,vede Ethan Hunt dare la caccia alla chiave di un programma di intelligenza artificiale che si è evoluto oltre i suoi parametri iniziali.