«Mio figlio Mattia Minguzzi non è stato ucciso per una resa dei conti»

Ahmetnon èper uno scontro o una lite. E nemmeno per «futili motivi, come èdetto. Non è stata unadei». A parlare con il Corriere della Sera oggi è lo chef Andrea. Suoè morto due giorni fa dopo essereaccoltellato in un mercato di Istanbul in Turchia il 24 gennaio. Due settimane in terapia intensiva non sono bastate a salvarlo.dice di non aver ancora letto le carte delle indagini. «So solo che qui c’è un gruppo di aggressori e una parte lesa. Mionon conosceva i suoi aggressori e io non so i loro nomi. Non ho visto nemmeno il video delle telecamere di sorveglianza». La ricostruzioneE ancora: Fino a domenica eravamo concentrati solo sul fatto cheguarisse, a dargli tutta la nostra energia, a trasmettergli il nostro amore e la nostra forza, a passargli sensazioni positive», dice a Federica Seneghini.