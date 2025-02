Lanazione.it - Minimarket in centro trovato aperto nonostante l’ordine di sospensione. Scatta la chiusura definitiva

Chiuso in viaper aver violatodidell’attività di vendita. Si tratta di unin zona Unesco. La municipale qualche giorno fa ha notificato il provvedimento, previsto in caso di violazioni, dellatemporanea delle attività. Ilin questione è stato infattidai vigiliavesse a suo carico due stop di 15 giorni perché pizzicato più volte a vendere alcolici dopo le 21. Durante i controlli le pattuglie avevano anche scoperto che il titolare straniero nel periodo di Natale era rientrato nel paese di origine lasciando la gestione dell’attività a un connazionale privo di documenti e non in regola con le norme sull’immigrazione. L’uomo è stato deferito alla procura per impiego di personale straniero irregolare.