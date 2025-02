Game-experience.it - Minecraft: Education, Xbox lancia “CyberSafe AI: Dig Deeper”

In occasione del Safer Internet Day,ha annunciato il “AI: Dig” per, un nuovo contenuto scaricabile diche permette di esplorare le opportunità dell’AI.Grazie a questo DLC, i giocatori possono affrontare situazioni realistiche, scoprendo così il potenziale creativo di questa tencologia. L’esperienza, infatti, simulerà scenari di utilizzo, insegnando ai giocatori a impiegarla in modo sicuro e responsabile.Carlos Figueiredo, Director of Player Safety di Mojang Studios, ha condiviso le seguenti dichiarazioni (grazie adWire):“L’ingegno umano è al centro dell’intelligenza artificiale e rappresenta un’opportunità straordinaria per fornire a educatori, bambini e famiglie le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare l’IA in modo sicuro, valorizzando la creatività e il suo impatto positivo sul mondo.