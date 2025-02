Anconatoday.it - Minacce all’avvocata: “Ti facciamo ingoiare il telefono”. Condannati due muratori

ANCONA – Disagi continui in una palazzina di piazza Cavour per la ristrutturazione di un appartamento per rumori e polvere ad ogni ora del giorno. Iavrebbero esagerato, non solo lavorando in orari in cui era da garantire il silenzio ma usando l'ascensore come montacarichi, per.