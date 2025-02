Lettera43.it - Mimmo Lucano, definitiva la condanna a 18 mesi per falso

È diventataladia 18di reclusione, con pena sospesa, per unrelativo a una delle 57 delibere che gli erano state addebitate dall’accusa in una indagine sulla gestione dell’accoglienza dei migranti a Riace, Comune calabrese di cui è stato primo cittadino dal 2004 al 2018 e di cui è di nuovo sindaco dal 2024. La Suprema Corte, che ha rigettato il ricorso di, europarlamentare di Avs, ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale di Reggio Calabria per l’assoluzione del sindaco di Riace e degli altri imputati per reati di truffa ai danni dello Stato. Rigettato pure il ricorso in merito alle assoluzioni per le altre truffe e i falsi contestati solo a.In secondo grado erano cadute le principali accuse contestate a(Facebook).