Lidentita.it - Mimmo Lucano, da sindaco dell’accoglienza a pregiudicato

Leggi su Lidentita.it

E alla fine, giustizia è fatta:, l’exdi Riace e attuale europarlamentare di Avs, è ufficialmente un. Certo, non per i temuti 13 anni e 2 mesi inflitti in primo grado dal Tribunale di Locri, ma per un più modesto anno e mezzo, con pena sospesa. La Cassazione ha infatti confermato ., daL'Identità.