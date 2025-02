Notizie.com - Mimmo Lucano condannato in via definitiva per falso: cos’è il modello Riace che l’ex sindaco sogna di portare in Europa

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno e sei mesi nei confronti di, exdie oggirlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra.in viaperilchediin(Ansa Foto) – notizie.comDiventala condanna a un anno e mezzo perdi, oggi parlamentare europeo di Avs. La Corte di Cassazione ha confermato la pena (sospesa) a 1 anno e 6 mesi, arrivata dalla Corte di Appello per un reato dia ottobre 2023.Dopo l’udienza di oggi, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dall’avvocato die ha dichiarato inammissibile quello con cui la Procura generale aveva impugnato le assoluzioni dele altri imputati per truffa allo Stato, chiedendo un Appello bis in relazione all’utilizzabilità delle intercettazioni per l’ipotesi di truffa nel processo Xenia.