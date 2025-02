Fanpage.it - Mimmo Lucano condannato a 18 mesi per falso, assolto dalle accuse più gravi: la sentenza definitiva

Leggi su Fanpage.it

La Corte di Cassazione ha confermato ladi appello per: 18di carcere per, con pena sospesa. Il sindaco di Riace ed eurodeputato di Sinistra italiana in primo grado era statoa oltre 13 anni per associazione a delinquere nell'accoglienza di persone migranti a Riace.