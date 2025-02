Movieplayer.it - Millie Bobby Brown: "Spero che i giovani che lavorano nel cinema e in tv vengano protetti di più"

Leggi su Movieplayer.it

L'attriceha criticato la condivisione di notizie sui compensi che ha ricevuto quando era una teenager e il trattamento riservato aiattori.ha parlato del modo in cui vengono trattate lestar nel mondo di Hollywood sostenendo che condividere dettagli, come il compenso che ha ricevuto per recitare in Enola Holmes, potrebbe avere delle conseguenze negative. Nell'estate 2022 era infatti apparsa la notizia che per recitare nel sequel targato Netflix l'attrice aveva ricevuto 10 milioni di dollari, la cifra più alta mai ricevuta da un interprete di età inferiore ai 20 anni. L'esperienza negativa vissuta daIn un'intervista rilasciata a Vanity Fair,ha sottolineato che si poteva evitare di far apparire online i dettagli .