Juventusnews24.com - Milik Juve e il nuovo scenario sul mercato: cosa potrebbe succedere la prossima estate. Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24e ilsulla. Tutte lenovità sul centravanti polaccoL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Arkadiusz, attaccante di proprietà dellantus che quest’anno non è ancora riuscito a raccogliere minuti.Stando a quanto si apprende dal quotidiano dagli ambienti vicini ai bianconeri non filtra alcuna novità positiva in merito a un rientro dell’ex Marsiglia, e per questo non è da escludere che possa partire la.Leggi suntusnews24.com