Dayitalianews.com - Milano, trovato in via Rizzoli con il volto tumefatto e una coltellata alla gamba: le indagini

Leggi su Dayitalianews.com

Questa notte (12 febbraio) un uomo di 43 anni è statoin una strada diaccoltellato e con il: si cercano gli aggressori.Un uomo è statoin una strada dicon una feritae con il. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine che stanno indagando per ricostruire l’aggressione.L’aggressione è avvenuta in via AngeloL’aggressione è avvenuta in via Angeloche si trova in zona Cascina Gobba intorno alle 2 di questa notte, ora in cui è giunta una segnalazione al numero di emergenza per un uomo sanguinante in strada. I soccorritori del 118 hannoun 43enne con ile una feritadestra causata da una; l’uomo è stato trasferito all’ospedale San Raffaele e non sarebbe in pericolo di vita.