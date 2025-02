Calciomercato.it - Milano scippa la Juve: uragano Osimhen in Serie A

L’attaccante nigeriano può tornare in Italia dopo l’esperienza in Turchia: non c’è solo l’opzione bianconeraSembrava destinato ad approdare in tutt’altri lidi, ma alla fine dello scorso mercato estivo Victorè volato in Turchia. Una meta non certamente tra le prime della classe, ma anche al Galatasaray il nigeriano ha mostrato si saper fare gol.Non solo, anche il Milan su(LaPresse) – Calciomercato.it12 le reti segnate in campionato in 17 partite, 17 in stagione. Numeri certamente importanti, che fanno capire comesia uno degli attaccanti più appetibili sul mercato. Il suo percorso con il Napoli sembra ormai concluso, ma è chiaro che il club partenopeo spera di ricavare una cifra importante dalla sua cessione. E a tal proposito sembra che il calciatore sia stato offerto in Inghilterra, il campionato più ricco, dove ci può essere un ampio numero di pretendenti.