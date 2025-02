Panorama.it - Milano, proposta una nuova "zona rossa" per fermare le violenze vicino all'Alcatraz

Leggi su Panorama.it

“Negli ultimi mesi, laadiacente a piazzale Maciachini, più precisamente le vie Valtellina/Stelvio/Farini, è diventatanevralgica dove avvengonodi varia natura: furti, spaccio, prostituzione e stupri. Nell’ultimo periodo si concentrano in particolar modo nei pressi della discotecadi via Valtellina, dove delinquenti e malviventi, spesso stranieri, prendono di mira giovani ragazze, turiste e studentesse appena uscite dalla nota discoteca. Il mese scorso era toccato ad un ragazzo siciliano e a una giovane studentessa pugliese, due notti fa stessa sorte per due ragazze finlandesi”.Sono le parole di Riccardo De Corato, ex vicesindaco diora deputato di Fratelli d’Italia, che ha preparato un’interrogazione parlamentare con lo scopo di richiedere l’istituzione della “”, con presidi fissi delle forze dell’ordine nei fine settimana.