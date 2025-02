Dayitalianews.com - Milano, maestro elementare arrestato per violenza sessuale: le riprese delle molestie

Orrore in una scuola della periferia di, dove undi 45 anni, è statoin flagranza persu un’alunna di 10 anni. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Giorno di.Laè accaduta lunedì 10 febbraio in una scuola della periferia didove gli agenti della Polizia locale, su segnalazione di alcuni genitori, avevano installato alcune microcamere in classe: i poliziotti, hanno assistito in diretta allee sono immediatamente intervenuti, accompagnando fuori dall’aula il docente. Il 45enne è statoe trasferito nel carcere di San Vittore, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.Le indagini del Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale, adesso sono indirizzate a capire se vi siano stati altri episodi in passato, infatti, stanno ascoltando – in audizioni protette – tutti i bambini che hanno avuto a che fare con l’uomo e sono stati a casa dell’insegnante, che viveva solo.