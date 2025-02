Milano, maestro della scuola elementare arrestato per abusi su minori

Leggi su Open.online

Un insegnante di unapubblica milanese di 45 anni è statoperdi. La polizia locale dilo ha colto in flagranza. Il Giorno racconta che lunedì 10 febbraio gli agenti sono intervenuti sulla scorta di quanto hanno visto nelle immagini delle telecamere che, con delle microspie, avevano posto nella. Sono entrati nell’istituto, hanno portato con discrezione ilfuori dallae l’hanno. L’uomo è ora in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida del gip. Investigatori e inquirenti dovranno provvedere alle audizioni protette delle vittime, quasi tutte intorno ai dieci anni.Dopo l’intervento a, gli investigatori sono andati a casa dell’uomo, che viveva da solo, sequestrando il pc e gli altri dispositivi elettronici che ora saranno analizzati.