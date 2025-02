Agi.it - Milano Cortina: Tomba, “vi spiego perché i Giochi sono una vetrina per l'Italia intera”

AGI - Idi"saranno grandi Olimpiadi", "un'opportunità unica per il nostro Paese, unaper i territori interessati e per l'": è il messaggio che Alberto, in un'intervista in esclusiva con l'AGI lancia in vista dei prossimiolimpici invernali di2026. Per la 'Bomba' la spedizione azzurra saprà farsi valere: "Quella femminile è la squadra più forte di sempre e nelle discipline velociimbattibili: Sofia (Goggia, ndr) e Federica (Brignone) stanno portando in alto il nostro tricolore ma anche gli uomini ci potrebbero dare molte soddisfazioni". Alberto, 58 anni, è stato lo sciatore che con i suoi successi, anche rocamboleschi, fra cui tre ori e due argenti olimpici, ha esaltato milioni dini, l'atleta che ha rivoluzionato lo sci, il personaggio invidiato da tutto il mondoha trasformato lo sci alpino in uno spettacolo a cielo aperto dopo la silenziosa epopea di Ingemar Stenmark.