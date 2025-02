Sport.periodicodaily.com - Milan vs Hellas Verona: le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I rossoneri devono trovare continuità in ottica quarto posto, mentre gli scaligeri devono evitare di ripiombare nella zona retrocessione.vssi giocherà sabato 15 febbraio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rossoneri sembrano aver cambiato marcia superando le incertezze che ne hanno condizionato la stagione ed ora cercano continuità. La squadra di Conceicao è reduce da tre risultati utili consecutivi, frutto di due vittorie ed un pareggio, ma sono sempre in settima posizione con 38 punti ed una gara da recuperare. Contro i gialloblù non si può fallire.Gli scaligeri sono con il morale a pezzi in virtù della pesante sconfitta casalinga subita ad opera dell’Atalanta.