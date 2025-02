Dailymilan.it - Milan, Sérgio Conceição va all’attacco: Feyenoord tra le squadre più battute della Champions League. Il dato

Il Milan di Sérgio Conceição va contro il Feyenoord dentro i Fanstastici 4 contro la più battuta. Il Milan nella serata odierna sarà impegnato nella gara d'andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord. Per questa sfida di Champions League mister Conceição è pronto a lanciare dal primo minuto i "Fantastici 4" per andare all'assalto della qualificazione agli ottavi di Champions League. La scelta del mister portoghese è anche figlia delle poche scelte a disposizione, infatti i rossoneri in virtù anche della squalifica di Yunus Musah non hanno ricambi in mezzo al campo se non Filippo Terracciano che è adattato. Conceição vuole prendersi gli ottavi di Champions League