Milan sempre nella bufera | Come la Longobarda Joao Felix eterna promessa | ESCLUSIVO

L’ultimo mercato non basta, l’attacco alla società rossonera: c’è anche il fantasista portoghese nel mirino Ilè stato tra i protagonisti dell’ultimo mercato estivo e ha rinforzato massicciamente la rosa a disposizione di Conceicao con gli arrivi tra gli altri di Gimenez, Walker econ Conceicao (LaPresse) – Calciomercato.itSulle mosse del club rossonero ha più di qualche perplessità però Dino Zampacorta, intervenuto a ‘TiAmoCalciomercato’ in onda sul canale You Tube di Calciomercato.it: “Mi conoscete, arrivo direttamente al sodo. Ilnon ha fatto un mercato di riparazione a gennaio, ma ha fatto il mercato considerando gli errori commessi in estate. ne sono successe di tutti i colori: Fonseca, preso da loro, è stato linciato e hanno rifatto la squadra. Tutti parlano di mercato stratosferico, ma io vado un po’ controcorrente.