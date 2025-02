Sport.quotidiano.net - Milan, il peccato originale: "Rimedieremo"

"Siamo qui per colpa nostra, avremmo dovuto essere già agli ottavi: dobbiamo vincere". Punto e a capo: firmato Sergio Conceição. All’attacco, insomma. Ma "catenacciaro" proprio sulle scelte offensive, ossia sul dilemma poker d’assi dall’inizio: "Abbiamo più di quattro attaccanti. Ci sono 17 giocatori di movimento. Vedremo". Rosa ridotta paradossalmente all’osso infatti, pur dopo la rivoluzione nel mercato di riparazione. Cerotti soprattutto a centrocampo: Musah squalificato, Loftus-Cheek ancora infortunato così come Bondo che, comunque, non è in lista. Idem per Sottil, Jimenez (non ha i requisiti per essere considerato giovane formato dal club) e Jovic (fuori anche in precedenza). Del resto, alla lista, si potevano aggiungere solo tre giocatori e le scelte, logicamente, sono ricadute su Walker, Gimenez e Joao Felix.