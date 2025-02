Dailymilan.it - Milan Futuro, Daniele Bonera per ora resta in panchina, avanza la candidatura di un ex rossonero. Il nome

Leggi su Dailymilan.it

Caso neldovrebbere inper la prossima partita, ma il suoè già scritto, pronto un ex.In casacontinuano le riflessioni in merito alladel, dopo aver incassato il no della Federazione a liberare Alberto Bollini, sembrava pronta la promozione di Federico Giunti ma lui dovrebbere alla guida della primavera.Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il destino disembra segnato, anche se dovrebbe andare insabato contro la Pianese. La situazione delin classifica è davvero preoccupante, diciottesimo posto 22 punti conquistati in 26 partite disputate in piena zona playout.View this post on InstagramA post shared by Massimo Oddo (@massimo.