Migranticonfermata condanna per Lucano

17.48 E' definitiva ladi Mimmoa 18 mesi di reclusione, con pena sospesa, per un falso relativo a una delle 57 delibere che gli erano state addebitate dall'accusa in un'indagine sulla gestione dell'accoglienza dei migranti a Riace. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei legali di, ex sindaco di Riace e eurodeputato Avs. E' stato dichiarato inammissibile anche il ricorso della Procura generale di Reggio Calabria per l'assoluzione die degli altri imputati per reati di truffa ai danni dello Stato.