Lapresse.it - Migranti, Sos Mediterranee contro decreto Piantedosi: “Navi Ong lontane da zone salvataggio”

Leggi su Lapresse.it

“Dal 2022 al 2024, ledelle Ong attive nel Mediterraneo sono state tenutedalledie soccorso per 735 giorni, a causa dell’assegnazione di porti lontani, e hanno percorso un totale di 135mila chilometri aggiuntivi: tre volte e mezzo il giro del mondo. La sola Ocean Viking ha speso 1,3 milioni di euro in più tra il 2022 e il 2024: 171 giorni digazione aggiuntivi e oltre 63mila chilometri percorsi in più per raggiungere porti assegnati distanti anche 1000 chilometri da dove avvengono i salvataggi”. E’ il bilancio che emerge dal report di Sospresentato oggi alla Camera dei deputati.Un resoconto a due anni dalla introduzione delche ha portato a “26 provvedimenti di fermo nei confronti di Sar Ong che hanno interessato 10(14 provvedimenti emanati nel 2023 e 12 provvedimenti di fermo nel 2024).