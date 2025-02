Lapresse.it - Migranti, dirigenti Cpr Torino accusati di omicidio colposo per Moussa

Leggi su Lapresse.it

“Chiediamo che la giustizia sia resa alla nostra famiglia, giustizia per i nostri figli e fratelli, ma anche per i figli e i fratelli di tutti, perché non succeda più. Allo Stato italiano chiediamo sincerità e trasparenza e alla giustizia chiediamo che siano ascoltate tutte le testimonianze, così che ci si renda conto di come ci hanno mentito e di come hanno trattano le persone che mettono in questi centri di detenzione”. Sono le parole di Thierno Balde e di Djenabou Balde, ovvero il fratello e la madre diBalde, il 23enne guineiano che nel maggio 2021 si tolse la vita all’interno del Cpr di. Asi è aperto il processo per accertare la verità sulle dinamiche che portanoa compiere il gesto estremo. Secondo l’avvocato dei familiari, Gianluca Vitale, si tratta di “, perchè non è stato fatto nulla per impedire che potesse succedere, non è stata riconosciuta la condizione di vittima.