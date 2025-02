Terzotemponapoli.com - Mignano: “Il Napoli resta primo nonostante i due pareggi”

Raffaele, giornalista, è intervenuto a “MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le parole del giornalista alla radio.: “Conte dovrebbe far vedere “Fuga per la vittoria” agli azzurri prima del match contro la Lazio”Così il giornalista: “Preoccupazione dopo i due pari del? Non la capisco, ili duee gli infortuni. Non gettiamo la croce addosso ai giocatori che al momento stanno giocando al posto dei titolari infortunati, mi riferisco soprattutto a Mazzocchi. Conte dovrebbe far vedere “Fuga per la vittoria” agli azzurri prima del match contro la Lazio, potrebbe dare delle motivazioni extra.