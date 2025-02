Mi ha ingannata stop Grande Fratello Helena mette un punto Ma con la tristezza nel cuore

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alc’è già il primo finalista, che è Lorenzo Spolverato, ma il clima resta sempre tesissimo nella casa. La prossima puntata è in programma giovedì 13 febbraio e, dal momento che la finale si avvicina, i concorrenti sono sempre più agguerriti. Dubbi, ipotesi, strategie, liti e chiacchiere alle spalle. C’è di tutto e di più. Ed è in questo momento che le alleanze si fanno ancora più preziose.Prestes, che con Javier Martinez ormai fa coppia fissa, è sempre più isolata dal ‘gruppetto’ e nelle ultime ore, sfogandosi col fidanzato, è arrivata a una conclusione forte. Dopo l’arrivo dell’aereo per Zeudi Di Palma ha ricominciato a farsi qualche domanda sul loro rapporto. Lo striscione attaccato al mezzo diceva: “Il Brasile è con te”, parole che hanno lasciato ancor più di stucco la modella, che ha poi deciso di confidare tutti i suoi pensieri a Javier.