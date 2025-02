Ilfattoquotidiano.it - “Mi dispiace da morire essermi allontanato da mia mamma quando ero adolescente, per lei fu un dolore”: Paolo Ciavarro parla di Eleonora Giorgi

Appare pentitonelre della. Il rimorso riguarda il rapporto che ha avuto con lei in gioventù. “Durante l’adolescenza mi ero un po’. E per lei fu un. Ora ci ripenso e mida” dichiara intervistato da Il Giornale.Figlio die Massimorimembra i giorni della propria infanzia, che definisce “serena, meravigliosa, felice. Sono cresciuto in campagna, in mezzo alla natura”. I suoi primi ricordi “sonoi miei genitori si erano già separati. Non ho ricordi di loro insieme. E questo per me è un grande“. La separazione, però, non è stata per lui un peso perché i rapporti trae papà sono stati sempre “ottimi”, almeno davanti a lui: “Loro, l’ho saputo dopo, litigavano. Ma a me lo nascondevano, non me lo facevano sentire il conflitto.