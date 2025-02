Metromare stazione di Acilia Sud | apre o non apre? E’ questo il problema

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 12 febbraio 2025- Non c’è pace per la Roma-Lido, o nuova. Ma soprattutto la pace non c’è per chi, quel treno lì, dovrebbe prenderlo quotidianamente per andare a scuola o lavoro. E, se i ritardi, le soppressioni, i guasti e i cali di elettricità non bastano, adesso la pazienza è poca anche per quel che concerne la ormai mitologicadiSud-Dragona nella quale il treno transita ormai da mesi, pur nonndo le porte. La, infatti, non è ancora pronta all’uso. Si grida al ritardo, mentre Astral ribadisce che le tempistiche sono state rispettate.Costruire una cronostoria di tutte le volte che i lavori sono stati iniziati ed interrotti è cosa ardua. Il c’era una volta di questa storia è ormai vecchio di undici anni. Gli interventi avevano una durata dichiarata di circa venti mesi.