Ilrestodelcarlino.it - Metalmeccanici in agitazione: tremila lavoratori ieri in sciopero

Ha coinvolto circala nuova giornata didel settore metalmeccanico, che ancheè stata effettuata, "a sorpresa", in varie e importanti aziende reggiane nell’ambito della mobilitazione di protesta per riaprire il tavolo di trattativa sul contratto. I dipendenti di Bosch, Ciam, Cobo, Interpump, Smeg, Nexion, Dana e Eviosys hanno espresso dissenso sulla rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale voluta da Federmeccanica. "Gli Industriali e Federmeccanica – dicono i sindacati di categoria – hanno deciso di non rinnovare il contratto e di ignorare le richieste di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil". E non sembra aver prodotto risultati positivi l’incontro programmatocon Federmeccanica, "che si è presentata senza mandato da parte dei vertici degli industriali al tavolo con le organizzazioni sindacali".