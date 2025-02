Metabolismo e genomica del cancro giornata di studi ad Ariano Irpino promossa dal centro Biogem

Leggi su Ildenaro.it

Confronto sudel: ladi, organizzata dall’area di ricerca oncologica dele sponsorizzata dalle aziende Prodotti Gianni, Miltenyi Biotec, Aurogene, Cytosens e Sarstedt, è in programma giovedì 20 febbraio, nella sede dell’Istituto, ad, dove confluiranno ricercatori provenienti da diverse università italiane.Nel dettaglio, i lavori saranno aperti alle 9, con una relazione del professore Nicola Amodio (Università degli‘Magna Graecia’ di Catanzaro) sulla ‘disfunzione mitocondriale nel mieloma multiplo’. A seguire, il professore Andrea Morandi (Università di Firenze) spiegherà come ‘approfittare’ della vulnerabilità metabolica per potenziare l’efficacia della terapia nelal seno. Un approfondimento sul recettore alpha degli estrogeni e sul suo ruolo cruciale nella progressione tumorale toccherà a Marco Fiorillo, ricercatore biochimico presso l’Università della Calabria.