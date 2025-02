Casertanews.it - Messaggi ai cittadini da numero fake con la foto del sindaco: “Denuncerò”

sconosciuto utilizza ladeldi Trentola Ducenta e si spaccia per lui. A denunciare l’accaduto per mettere in allerta iè lo stesso primo cittadino Michele Apicella. “Voglio chiarire che non sono io - spiega - e che non ho idea di chi possa essere questa persona.