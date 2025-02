Spazionapoli.it - Meret, nuovo annuncio dell’agente sul rinnovo: avete sentito?

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Napoli calcio – L’agente del portiere del club partenopeo Alex, Federico Pastorello, è tornato a parlare della situazione contrattuale dell’estremo difensore azzurro.Archiviato il mercato di gennaio ormai da circa dieci giorni, in casa Napoli calcio le ultime notizie sono perlopiù legate al campo. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti, se si considera che all’orizzonte c’è una sfida importante, contro la Lazio, che arriva dopo due pareggi di fila (contro la Roma e l’Udinese, ndr). Ma è chiaro che la piazza è molto sensibile anche alla questione calciomercato, soprattutto dopo che anche la stessa società si è detta insoddisfatta del proprio operato.In attesa che il mercato riapra in estate, a tenere banco sono anche le varie situazioni contrattuali, affrontate di recente dal direttore dell’area sportiva Giovanni Manna.