Juventusnews24.com - Mercato Juventus, individuato il prossimo bomber: è lui il sogno per l’estate! L’indiscrezione e tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, nuovo: è ilpergli aggiornamenti sull’obiettivo Osimhen. Cosa filtraIl grandeperè Victor Osimhen. Il calcioJuve punta con decisione all’acquisto delnigeriano, che in estate farà ritorno al Napoli ma non per restarci. Il centravanti è fuori dai piani di Conte e De Laurentiis.Difficile pensare che possa rimanere ancora al Galatasaray, vista la volontà del giocatore di tornare protagonista in una big europea. E Giuntoli, per il suo pupillo, si è ormai iscritto alla corsa da diverso tempo: possibile assalto a partire da giugno. A riferirlo è Sport Mediaset.Leggi sunews24.com