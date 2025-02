Amica.it - Meno shock e più chic: il nuovo look di Achille Lauro all’Ariston

Dopo il green carpet di lunedì, si è finalmente alzato il sipario sul Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2025. Tra gli artisti più eleganti,in custom Dolce&Gabbana.A comporre il suodi alta sartoria, un frac in velluto con revers a lancia in raso gilet in piqué, una camicia con bottoni gioiello e pantaloni in duchesse di seta. Completano la mise una spilla, dei gemelli e degli orecchini in oro bianco e diamanti firmati Damiani. GUARDA LE FOTOa Sanremo: iche hanno fatto la storiasi era affidato a Dolce&Gabbana anche per il green carpet di lunedì 10: untotal black rigoroso, con cappello e veletta abbinati a un lungo cappotto monacale. «Assieme a Domenico Dolce e Stefano Gabbana abbiamo immaginato uno stile elegante ma non anacronistico, direi profondo.