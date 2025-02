Formiche.net - Meno controllo, più autonomia. Il nuovo software per sciami di droni

Il concetto di drone swarming è uno di quelli più discussi dalla comunità strategica mondiale, che vede nell’impiego di estese reti di sistemi unmanned coordinate da un’unica entità centrale una delle dinamiche che andranno a dominare i conflitti del futuro. L’ultimo prodotto annunciato da L3Harris sembra segnare un passo avanti in questo senso: l’azienda statunitense ha infatti presentato un innovativodi pilotaggio per, denominato come “Amorphous”, capace di permettere a un singolo operatore umano di controllare simultaneamente piùdi diversi tipi e in vari ambienti.Per raggiungere questo obiettivo, L3Harris ha adottato un approccio che riduce al minimo lo scambio di dati tra l’operatore e lo sciame, garantendo un elevato grado diaistessi. L’elemento chiave di questa tecnologia è la capacità deidi comunicare in modo estremamente efficiente, con lo scambio di dati tra l’operatore e iè ridotto alle dimensioni di un semplice messaggio Sms.