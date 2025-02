Ilrestodelcarlino.it - Memorial Orlandini e trofeo Fatro alle Piane. Doppio successo per l’Olimpic Lama

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

MOCOGNOSotto la neve fresca, sabato e domenica si è svoltodi Mocogno ilA.(valido come Campionato Regionale FISI) e il 6°, organizzato dallo Sci Fondo Pavullese, sulle piste del Centro Federale FISI "Centro FondoMocogno". II premio per le società è stato vinto per il dodicesimo anno consecutivo dall’ Olimpicche si è aggiudicata ance il 16°: "Una doppia vittoria -dicono i responsabili del- che riassume il risultato collettivo, al di là del risultato dei singoli. Un ringraziamento a, sensibile sponsor dell’intero movimento". Sabato le gare delle categorie under 14 e 16 si sono svolte a tecnica libera, quelle delle categorie Giovani, Senior e Master mass start in tecnica libera 9 km. Nell’under 14 femminile prima Aurora Salzillo (Olimpic), nell’under 14maschile primo Andrea Biondini (S.