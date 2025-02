Notizie.com - Meme su Sanremo 2025, web fuori controllo: da Rose Villain “Si ‘na preta” a Fedez che riscrive Masini citando Tony Effe

Leggi su Notizie.com

Ogni Festival diche si rispetti ha anche la sua valanga di, il web èda“Si ‘na” achesu, web: da“Si ‘na” acheNotizie.comLo ricorderemo anche come ildelle citazioni, deie delle prese in giro. Il primo che ha generato viralità è legato a, con dal pubblico un fan che con chiaro accento napoletano urla “Si ‘na”. Già nella scorsa edizione si era parlato molto dell’aspetto estetico dell’artista classe 1989 di Milano, ma durante la prima serata di quest’anno l’episodio ha risaltato ancora di più.Tra chi se l’è presa e chi invece ha commentato con risate, in molti hanno frainteso il termine dando un’accezione decisamente negativa.